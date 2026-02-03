Cremona, all'alt della Polizia fugge contromano in tangenziale

La Polizia di Stato di Cremona ha effettuato una serie di controlli su tutta la rete viaria cittadina e della provincia, per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

In particolare, nelle scorse giornate di venerdì, sabato e domenica il personale della Questura di Cremona e della Sezione di Polizia Stradale di Cremona ha controllato 154 veicoli, identificato 409 persone ed elevato 48 contravvenzioni al Codice della Strada.

Nella notte tra sabato e domenica personale della Polizia Stradale di Cremona ha effettuato un apposito servizio di controllo finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostane stupefacenti, con il concorso di personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Cremona.

In particolare, nel corso di questa specifica attività sono stati controllati 55 veicoli e denunciate 3 persone. Ritirata una patente.

Durante l’attività di controllo un veicolo proveniente da Via Eridano in direzione Viale Po, alla vista delle pattuglie impiegate in detto servizio, ha invertito il senso di marcia per eludere il controllo di polizia, percorrendo contromano un tratto di via Eridano. Le pattuglie sono intervenute e fermato il veicolo in questa via Riglio. Diverse le violazioni del Codice della Strada contestate all’autista.

© Riproduzione riservata