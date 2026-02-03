Milano Cortina 2026, sicurezza rafforzata su treni e confini alpini

MILANO (ITALPRESS) – In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Polizia di Stato ha rafforzato in modo significativo il dispositivo di sicurezza sul territorio, con un’azione integrata della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera. L’obiettivo è garantire ordine pubblico, sicurezza e assistenza ai cittadini, ai turisti e agli spettatori diretti verso le sedi di gara. Tra i presìdi attivati, un ruolo centrale è svolto dalla stazione ferroviaria di Tirano, in provincia di Sondrio, dove è operativo un Posto di Polizia Ferroviaria dedicato all’evento olimpico. Qui, gli agenti della Polfer sono impegnati quotidianamente nel controllo dei viaggiatori, nella vigilanza dello scalo ferroviario e nelle attività di prevenzione, con particolare attenzione alla sicurezza di chi utilizza il trasporto su rotaia. Analoghe attività sono svolte anche presso la stazione di Ponte nelle Alpi, nel Bellunese, dove sono stati attivati Posti di Polizia temporanei a supporto dell’aumento dei flussi di persone legati all’evento sportivo. Accanto al presidio delle infrastrutture ferroviarie, un contributo fondamentale è assicurato dalla Polizia di Frontiera di Tirano, storicamente impegnata nel controllo dei principali valichi alpini al confine con la Svizzera, dal Monte Spluga fino al Passo di Santa Maria dello Stelvio. In vista delle Olimpiadi, i controlli sono stati ulteriormente intensificati nelle aree di Piattamala di Tirano e al valico di Ponte del Gallo, a Livigno, punti strategici di accesso ai territori interessati dalle competizioni. L’azione congiunta di Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera rappresenta un presidio essenziale per garantire prevenzione, controlli efficaci e sicurezza lungo le principali vie ferroviarie e stradali, permettendo a tutti di vivere Milano Cortina 2026 in un clima di serenità e sicurezza.

ia/tvi/gtr

(Fonte video: Polizia di Stato)