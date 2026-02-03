Ultime News

3 Feb 2026 Cassa integrazione, crescita in provincia: a Cremona +17% rispetto al 2024
3 Feb 2026 Centropadane Engineering verso
il concordato preventivo
3 Feb 2026 Olimpiadi: la cremonese Elisabetta Salvadori responsabile del "food and beverage"
3 Feb 2026 Concorso musicale Enrico Arisi: a Vescovato aperte le iscrizioni per la 32esima edizione
3 Feb 2026 Offerte di lavoro: 138 posizioni aperte nei diversi centri della provincia di Cremona
Milano-Cortina, Buonfiglio “Previsioni medaglie? Non mettiamo limiti”

MILANO (ITALPRESS) – “Previsioni medaglie? Ho già detto che mi fa sempre piacere fare meglio. Qualcuno mi ha detto che la scorsa Olimpiade erano 17, allora ho risposto: dobbiamo fare meglio. Le 20 di Lillehammer? Non mettiamo limiti alla mano del Signore”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della presentazione dei palinsesti HBO Max per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Il lavoro c’è, atleti e atlete sono preparati, gli staff hanno fatto il loro dovere sotto la guida di due presidenti come Flavio Roda e Andrea Gios, però le Olimpiadi sono Olimpiadi – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – In quel momento tu devi stare bene e qualcun altro un po’ meno bene. In più, sono Olimpiadi dove il meteo può fare la differenza. Credo che siamo pronti, abbiamo anche voglia, perché siamo fieri e orgogliosi di essere italiani”.
