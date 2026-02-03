Video Pillole
Rapine ed estorsioni a commercianti, 9 arresti a Palermo
PALERMO (ITALPRESS) – La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di 9 persone, dei quali 8 in carcere e uno agli arresti domiciliari, tutti con precedenti, in quanto ritenuti responsabili, in concorso fra loro e a vario titolo, di numerosi episodi di estorsione e rapina aggravati, danneggiamento e violenza privata, nei confronti di diverse attività commerciali di Palermo, tra i mesi di aprile 2022 e ottobre 2023.
col3/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)
© Riproduzione riservata