Rapine ed estorsioni a commercianti, 9 arresti a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di 9 persone, dei quali 8 in carcere e uno agli arresti domiciliari, tutti con precedenti, in quanto ritenuti responsabili, in concorso fra loro e a vario titolo, di numerosi episodi di estorsione e rapina aggravati, danneggiamento e violenza privata, nei confronti di diverse attività commerciali di Palermo, tra i mesi di aprile 2022 e ottobre 2023.

col3/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)