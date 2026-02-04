Asp Siracusa, crescono le adesioni agli screening oncologici

SIRACUSA (ITALPRESS) – I programmi di screening dell’Asp Siracusa per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto coordinati dal Centro Gestionale Screening hanno registrato nel 2025 un incremento sostanziale delle percentuali di adesione. Il consolidamento di questi risultati è il riflesso di una organizzazione dei servizi orientata alla prossimità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai percorsi diagnostici su tutto il territorio provinciale.

sat/azn