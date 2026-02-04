Ultime News

4 Feb 2026 Illuminazione: contratto con Edison prorogato di un anno, le critiche di Ceraso
4 Feb 2026 Tumore al seno e metastasi cerebrali: in ASST Cremona presentato il progetto "Mind"
4 Feb 2026 Dote scuola: Regione investe sul futuro degli studenti lombardi con quattro diverse misure
4 Feb 2026 Apre al pubblico il Centro Studi Arte del Novecento voluto da Mons.Bonometti
4 Feb 2026 "Una ciclabile vale più di un vivaio": a Pieve d'Olmi il no della minoranza
Asp Siracusa, crescono le adesioni agli screening oncologici

SIRACUSA (ITALPRESS) – I programmi di screening dell’Asp Siracusa per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto coordinati dal Centro Gestionale Screening hanno registrato nel 2025 un incremento sostanziale delle percentuali di adesione. Il consolidamento di questi risultati è il riflesso di una organizzazione dei servizi orientata alla prossimità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai percorsi diagnostici su tutto il territorio provinciale.

sat/azn

