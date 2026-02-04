Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Aurigemma “Primo Piano Europa un ponte tra istituzioni Ue e locali”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ un progetto molto importante perché punta a ridurre la distanza che
spesso c’è tra le istituzioni europee e quelle locali. Come Coordinamento della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative lo accogliamo con grande entusiasmo”. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.

