Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Video Pillole

Brachino “Con Primo Piano Europa l’Italpress avvicina l’Ue ai cittadini”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Primo Piano è il format più antico nell’attività multimediale di Italpress, e dopo un po’ di anni, continuando a crescere, oltre che a declinarsi sugli spazi sportivi, manageriali, editoriali, realizza un sogno, un sogno pensato dal direttore Borsellino e anche da me, di venire qui a Bruxelles e di registrare negli studi del Parlamento europeo un format di circa un’ora, che racconti l’Europa. Cerchiamo di avvicinare i nostri cittadini, la nostra democrazia, all’Europa, con la sua grande importanza geopolitica ed economica, anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo”. Lo afferma Claudio Brachino, conduttore di Primo Piano Europa, a margine della presentazione del nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles

