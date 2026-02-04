Ultime News

4 Feb 2026 Illuminazione: contratto con Edison prorogato di un anno, le critiche di Ceraso
4 Feb 2026 Tumore al seno e metastasi cerebrali: in ASST Cremona presentato il progetto "Mind"
4 Feb 2026 Dote scuola: Regione investe sul futuro degli studenti lombardi con quattro diverse misure
4 Feb 2026 Apre al pubblico il Centro Studi Arte del Novecento voluto da Mons.Bonometti
4 Feb 2026 "Una ciclabile vale più di un vivaio": a Pieve d'Olmi il no della minoranza
Video Pillole

Calderone “L’IA è uno strumento che accompagna il lavoro, non lo distrugge”

ROMA (ITALPRESS) – “È il nostro punto di riferimento e compagno di strada quotidiano”. Lo ha detto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, a margine della Conferenza nazionale della Dirigenza INPS “La Forza dei Valori”, riguardo all’intelligenza artificiale rispetto al mondo del lavoro. “Per noi l’intelligenza artificiale è strumento che accompagna e sostiene il lavoro e non che distrugge il lavoro umano”, ha aggiunto.

