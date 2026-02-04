Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Video Pillole

Favi “Primo Piano Europa una fonte attendibile in tempi difficili”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Italpress è “una nuova parte d’Italia più presente in Europa e questo già è un messaggio importantissimo. E’ una fonte di informazione attendibile che può trasmettere un messaggio più diretto e immediato. Abbiamo bisogno di questo per ristabilire assolutamente la fiducia nelle istituzioni europee, in questi momenti di preoccupazione per tutti, per l’incertezza che la situazione geopolitica comporta”. Lo afferma Federica Favi, ambasciatore d’Italia a Bruxelles, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, che si è svolta proprio presso l’ambasciata italiana.

xf4/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...