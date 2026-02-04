Ultime News

4 Feb 2026 Illuminazione: contratto con Edison prorogato di un anno, le critiche di Ceraso
4 Feb 2026 Tumore al seno e metastasi cerebrali: in ASST Cremona presentato il progetto "Mind"
4 Feb 2026 Dote scuola: Regione investe sul futuro degli studenti lombardi con quattro diverse misure
4 Feb 2026 Apre al pubblico il Centro Studi Arte del Novecento voluto da Mons.Bonometti
4 Feb 2026 "Una ciclabile vale più di un vivaio": a Pieve d'Olmi il no della minoranza
Video Pillole

Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 4 febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – La crescita delle retribuzioni italiane inferiore a quella dell’inflazione, il problema del “lavoro povero” e i possibili interventi per rendere più sostenibile ed equo il sistema previdenziale. Questi alcuni dei temi affrontati nella ventunesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell’agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps.

