Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Video Pillole

Primo Piano Europa, Cirio “Oggi più che mai è importante parlare di Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “C’è bisogno di parlare tanto di Europa e di farla conoscere. Credo che l’iniziativa di Italpress sia opportuna, intelligente ma anche molto legata alle esigenze di oggi. Abbiamo oggi più che mai bisogno di far capire a tutti gli italiani quanto essere qua a Bruxelles, quanto incarnare le istituzioni europee con donne e uomini italiani che si impegnino con presenza e determinazione sia utile nei confronti degli interessi dell’Italia”. Lo dice il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles

xf4/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...