4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Sberna “Nuovo format dell’Italpress mette l’Europa al centro della narrazione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È un’iniziativa editoriale molto importante, perché può mettere
l’Europa al centro della narrazione e aiutare le istituzioni a raccontare l’Unione europea ai cittadini e alle imprese”. Lo afferma Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.

