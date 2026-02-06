Noleggio con conducente, in arrivo le 14 nuove licenze. Pronto il regolamento

Anche i taxi e più in generale il servizio di noleggio con conducente (NCC), si adeguano ai tempi e alle nuove esigenze di mobilità: il Consiglio Comunale del 9 febbraio sarà chiamato ad approvare il nuovo regolamento, frutto di un percorso condiviso con la categoria professionale ma anche con le rappresentanze degli utenti.

Intanto il nuovo testo è stato illustrato dall’assessore Luca Zanacchi e dai tecnici in Commissione Territorio lo scorso martedì: “È tutto un percorso importante e virtuoso che è stato fatto per inserire importanti migliorie al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente, intercettando anche le richieste e i fabbisogni che emergono dal settore del turismo e dalle strutture ricettive, ma anche dai residenti che, come è auspicabile, cambiano nelle consuetudini e nelle richieste”.

Tra le novità introdotte nel nuovo regolamento, la possibilità di effettuare dei controlli sul rispetto dei turni, oltre alle disposizioni circa la fruibilità dei mezzi stessi, ad esempio per quanto riguarda l’abbattimento di barriere architettoniche che talvolta rendono difficile l’accesso ai mezzi per i disabili.

28 le licenze di taxi attive a Cremona ma stanno per diventare operative altre 14. “Nello specifico – aggiunge Zanacchi – si tratta di licenze di noleggio con conducente. Avevamo ottenuto dalla Regione la possibilità di ampliare il numero quindi abbiamo fatto un bando e adesso siamo nella fase di rilascio, quindi la città nei prossimi giorni sarà dotata di ulteriori 14 servizi NCC. Una formula che possiamo definire più ‘smart’, molto più fluida e flessibile rispetto al servizio taxi che deve rispettare determinate fasce orarie.

Non esiste invece il servizio di Uber, ormai diffusissimo nelle città più grandi.

© Riproduzione riservata