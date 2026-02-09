Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Final Eight, Bargnani “In gara secca tutto può succedere”

TORINO (ITALPRESS) – “Nelle competizioni con partite secche può succedere di tutto, ci sono mille varianti. È questo il bello delle Final Eight, spero che siano tutte partite belle e combattute. Il basket italiano ha un momento di trasformazione e transizione, ci sono tante cose sul tavolo che si devono ancora
assestare, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi”. Così Andrea Bargnani, ex cestista e oggi executive advisor della Lega Basket Serie A, a margine della conferenza stampa di presentazione della Frecciarossa Final Eight di basket, che si svolgerà dal 18 al 22 febbraio all’Inalpi Arena.

