Video Pillole
Final Eight, Bargnani “In gara secca tutto può succedere”
TORINO (ITALPRESS) – “Nelle competizioni con partite secche può succedere di tutto, ci sono mille varianti. È questo il bello delle Final Eight, spero che siano tutte partite belle e combattute. Il basket italiano ha un momento di trasformazione e transizione, ci sono tante cose sul tavolo che si devono ancora
assestare, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi”. Così Andrea Bargnani, ex cestista e oggi executive advisor della Lega Basket Serie A, a margine della conferenza stampa di presentazione della Frecciarossa Final Eight di basket, che si svolgerà dal 18 al 22 febbraio all’Inalpi Arena.
assestare, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi”. Così Andrea Bargnani, ex cestista e oggi executive advisor della Lega Basket Serie A, a margine della conferenza stampa di presentazione della Frecciarossa Final Eight di basket, che si svolgerà dal 18 al 22 febbraio all’Inalpi Arena.
xn3/mc/gtr
© Riproduzione riservata