Final Eight, Gherardini “A Torino c’è fame di basket”

TORINO (ITALPRESS) – “Siamo contenti di essere a Torino per il quarto anno consecutivo, sentiamo la fame di basket che si respira qui, abbiamo già superato i 30 mila biglietti venduti. Siamo curiosi di andare a vedere come andrà a finire, visto che negli ultimi anni i favoriti della vigilia sono sempre stati sorpresi dai cosiddetti outsider, è il bello di questa competizione dove ogni partita ha una storia a sé. Dovrebbe essere una competizione che conferma un campionato molto equilibrato, imprevedibile e con tanti protagonisti. Sarà un bel momento di basket”. Così Maurizio Gherardini, presidente della Lega Basket Serie A, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della Frecciarossa Final Eightdi basket, che si svolgerà dal 18 al 22 febbraio all’Inalpi Arena di Torino.

