9 Feb 2026 Piano Attività Estrattive, documento programmatico in Provincia
9 Feb 2026 Incendio, allerta ambientale anche per i residenti di San Savino
9 Feb 2026 Adeguamento Istat, Saba porta a 2,10 euro la tariffa oraria per il Marconi
9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, scatta ordinanza urgente del sindaco di Gadesco
9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, capannone crollato all'interno. Operazioni proseguiranno fino a sera
Italia Team da record con sei medaglie in un giorno a Milano-Cortina

MILANO (ITALPRESS) – Una giornata da record. Milano Cortina 2026 entra nella storia a cinque cerchi invernale dell’Italia Team. Mai gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare. E così, dopo le tre medaglie nel primo giorno di gare, ne sono arrivate sei nel secondo. Manca l’acuto dell’oro, ma un argento e cinque bronzi permettono all’Italia di procedere a vele spiegate nel. Il primato è stato migliorato grazie all’argento della staffetta mista di biathlon composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e ai bronzi conquistati da Sofia Goggia nella discesa libera, da Lucia Dalmasso nello slalom gigante parallelo di snowboard, da Riccardo Lorello nei 5000 metri di pattinaggio velocità, da Dominik Fischnaller nel singolo maschile di slittino e nel team event dal pattinaggio di figura.

