Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Video Pillole

La Puglia accoglie il calcio giovanile con lo storico Torneo delle Regioni

BARI (ITALPRESS) – La 62^ edizione del prestigioso Torneo delle Regioni di calcio, la più antica manifestazione nazionale dedicata al calcio giovanile, si disputerà in Puglia, 38 anni dopo l’ultima volta, dal 27 marzo al 3 aprile. Quasi 150 gare, distribuite su 19 impianti in erba artificiale, coinvolgeranno le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Un torneo storico presentato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, dal numero 1 della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, e dal massimo dirigente della Lnd Puglia, Vito Tisci e che è stato protagonista anche al Carnevale di Putignano con la sfilata dei giovani calciatori. Calcio e non solo. Come sottolineato dal presidente delle regione Puglia, Antonio Decaro, la manifestazione “avrà anche un valore culturale e turistico per il nostro territorio”.

ari/gtr/col

