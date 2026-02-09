La Puglia accoglie il calcio giovanile con lo storico Torneo delle Regioni

BARI (ITALPRESS) – La 62^ edizione del prestigioso Torneo delle Regioni di calcio, la più antica manifestazione nazionale dedicata al calcio giovanile, si disputerà in Puglia, 38 anni dopo l’ultima volta, dal 27 marzo al 3 aprile. Quasi 150 gare, distribuite su 19 impianti in erba artificiale, coinvolgeranno le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Un torneo storico presentato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, dal numero 1 della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, e dal massimo dirigente della Lnd Puglia, Vito Tisci e che è stato protagonista anche al Carnevale di Putignano con la sfilata dei giovani calciatori. Calcio e non solo. Come sottolineato dal presidente delle regione Puglia, Antonio Decaro, la manifestazione “avrà anche un valore culturale e turistico per il nostro territorio”.

ari/gtr/col