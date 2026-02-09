Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Video Pillole

Milano-Cortina, Tomba “Vonn? Non doveva andare a Crans Montana”

CORTINA (ITALPRESS) – “La Vonn secondo me doveva lasciare stare Crans Montana dove poi si è infortunata. E’ entrata col braccio nel telo e mi ha ricordato quello che è successo a me ai Mondiali del ’91 quando poi ho perso l’oro. Peccato, si era preparata, era tornata dopo cinque anni per questa Olimpiade. Fra l’altro Sofia (Goggia, ndr) ha poi dovuto aspettare tanti minuti”. Così Alberto Tomba, ospite a Casa Italia a Cortina, sul brutto infortunio subito ieri dalla 41enne statunitense nella discesa femminile. “Aspettiamo ora il gigante, Fede (Brignone, ndr) è in forma”.
glb/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...