Trump giovedì abrogherà legge Obama su clima e riduzione emissioni

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abrogherà giovedì una legge adottata sotto la presidenza Obama che serviva da base per la lotta contro le emissioni di gas a effetto serra negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. “Sarà il più grande atto di deregolamentazione nella storia americana”, ha sottolineato sostenendo che questo permetterà agli americani di risparmiare.

Duramente denunciato da scienziati e difensori dell’ambiente, che intendono impugnarlo in tribunale, un simile dietrofront infliggerà un duro colpo all’azione climatica degli Stati Uniti, primo contributore storico alle emissioni responsabili del riscaldamento globale. “Trump sta conducendo il Paese in un vicolo cieco”, ha sottolineato Dan Becker, dell’Ong ambientalista Center for Biological Diversity. “Questa misura è illegale, ignora i dati scientifici e nega la realtà”, ha spiegato il governatore democratico della California, Gavin Newsom, acceso oppositore di Donald Trump, in una dichiarazione congiunta con un altro governatore democratico, Tony Evers del Wisconsin. “Continueremo a batterci per proteggere gli americani dall’inquinamento”, hanno promesso i due eletti.

Il provvedimento in questione, noto come ‘Endangerment Finding’ era stato adottato dall’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa) nel 2009, sotto la presidenza dell’ex presidente democratico Barack Obama. Il testo stabilisce che sei gas a effetto serra sono pericolosi per la salute pubblica e rientrano quindi nella categoria degli inquinanti regolamentati dall’agenzia federale. Questa misura aveva aperto la strada a numerose normative federali volte a limitare le emissioni di questi gas responsabili del riscaldamento dell’atmosfera (CO₂, metano…), a cominciare da camion e automobili, che emettono anidride carbonica bruciando benzina. La revoca del provvedimento potrebbe permettere all’amministrazione di Trump di smantellare una serie di altre regolamentazioni, in particolare quelle riguardanti le centrali elettriche.