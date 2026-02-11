Ultime News

Spettacolo

Buchbinder inaugura fra gli applausi la rassegna Il Pianoforte in Auditorium

di Federica Priori

L'artista viennese è uno dei massimi interpreti di Beethoven

Il servizio di Federica Priori
Fill-1

Al via la seconda edizione de Il Pianoforte, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, che inserisce nel cartellone di STRADIVARIfestival i concerti di Maestri della tastiera italiani e internazionali.

Martedì nell’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona si è esibito uno dei massimi interpreti del Titano di Bonn con l’evento preludio al bicentenario beethoveniano che sarà celebrato il prossimo anno: l’artista austriaco Rudolf Buchbinder, esperto del repertorio classico viennese e tedesco, che ha aperto la serata eseguendo di Mozart le Dodici variazioni in do maggiore per pianoforte sul Ah, vous dirais-je Maman, per proseguire con la Sonata beethoveniana Appassionata fino alle note di Schubert.

Sulle scene da oltre mezzo secolo, Buchbinder sa fondere tradizione e innovazione in linea con il tema dell’edizione 2026 della rassegna proposto dal direttore artistico Roberto Codazzi, ossia Il Futuro della Classica, La Classica del Futuro.

L’appuntamento seguente di STRADIVARIfestival – Il Pianoforte è il 27 febbraio con Ivo Pogorelich, che debutta nella sala cremonese in un programma interamente dedicato al Genio di Bonn.

© Riproduzione riservata
