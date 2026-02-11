Ultime News

11 Feb 2026 Scafati interrompe la striscia vincente della Juvi: finale 76-79 al PalaRadi
11 Feb 2026 Il presidente di quartiere: "Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto"
11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
Nazionali

Coppa Italia, Bologna-Lazio 1-0 – Diretta

(Adnkronos) – Ultimo quarto di finale in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 11 febbraio, il Bologna ospita la Lazio – in diretta tv e streaming, in chiaro – a caccia di un pass per la semifinale della coppa nazionale. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 nell’ultima giornata di Serie A, mentre quella di Sarri ha pareggiato 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juventus. 

Nel prossimo turno di Serie A la Lazio ospiterà l’Atalanta, mentre il Bologna volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...