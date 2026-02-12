Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo

Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata del 76mo Festival di Sanremo, quella del giovedì. Ad annunciarlo al Tg1 delle 20 è il direttore artistico e conduttore del festival Carlo Conti. “Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un anteprima mondiale”, dice Conti. I due avevano già duettato in un celebre brano di Ramazzotti, ‘L’Aurora’. 

Eros Ramazzotti festeggerà al festival i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con “Adesso Tu”. Domani, Conti, Laura Pausini e i 30 concorrenti del festival saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sarà un momento emozionante, un grandissimo onore, per noi per Sanremo e per l’intera discografia italiana”, dice Conti.  

 

