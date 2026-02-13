Ultime News

13 Feb 2026 Spacciava in auto per le vie di Castelleone: arrestato 43enne lodigiano
13 Feb 2026 Carnevale a Grumello: domenica 15 la sfilata delle maschere per il paese
13 Feb 2026 Fatti di Torino, la sicurezza non può essere una bandiera elettorale
13 Feb 2026 Crotta d'Adda, problemi strutturali: crolla la passerella sul fiume
13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
Bimba morta a Bordighera, indagato anche il compagno della madre

(Adnkronos) – La procura di Imperia ha indagato anche il compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice. La conferma arriva dalla procura di Imperia. L’uomo sarebbe accusato di omicidio preterintenzionale, lo stesso reato imputato alla donna che si trova in carcere da lunedì sera.  

Ieri, durante l’interrogatorio di convalida, Aiello ha detto che la sera prima della morte di Beatrice aveva passato la notte nell’abitazione del compagno. Il gip Massimiliano Botti, pur non convalidando l’arresto della donna ha disposto il carcere per pericolo di inquinamento delle prove. 

