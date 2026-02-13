Spacciava in auto per le vie di Castelleone: arrestato 43enne lodigiano

Non si ferma nel cremasco l’attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe da parte dei Carabinieri, che ha consentito di portare a termine una nuova operazione di servizio con il sequestro di cocaina, hashish, denaro e bilancino.

Nel pomeriggio del 12 febbraio, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 53 anni, residente in provincia di Lodi e con precedenti di polizia a carico, sorpreso a cedere una dose di cocaina e poi trovato in possesso di altro stupefacente nella sua abitazione.

La segnalazione di un uomo che vendeva stupefacenti a Castelleone era stata raccolta dai militari dell’Aliquota Operativa di Crema, che avevano dato il via alle indagini. Individuato il mezzo su cui si muoveva il presunto spacciatore, nel pomeriggio del 12 febbraio hanno organizzato un servizio di controllo. L’uomo è stato pedinato, così i militari hanno potuto assistere ad uno scambio, fatto dal finestrino dell’auto.

I Carabinieri hanno fermato l’acquirente, trovato in possesso di quasi 1,5 grammi di cocaina. A quel punto, una pattuglia della Radiomobile di Crema ha fermato l’auto condotta dal 53enne che, in seguito a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 3,5 grammi di cocaina, quasi 5 grammi di hashish e di 150 euro che aveva ricevuto dal 48enne per la cocaina ceduta.

E’ seguita la perquisizione domiciliare, in provincia di Lodi, dove sono stati rinvenuti 42 grammi di cocaina, 69 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Tutto è stato sequestrato e il 53enne è stato dichiarato in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga.

E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema fino alla tarda mattinata del 13 febbraio quando è stato accompagnato all’udienza conclusa con la convalida dell’atto. Il 53enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanarsi da casa in orario notturno. Contestualmente, il 48enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.

