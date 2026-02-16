Ultime News

Cronaca

Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni

di Laura Bosio

La tragedia poco prima delle 14:30 in un cantiere di Corso Vittorio Emanuele II, 7. Inutili i soccorsi. La vittima è Catalin Moise Robu.

Il luogo del tragico infortunio sul lavoro in corso VIttorio Emanuele II
Gravissimo infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio in un cantiere privato all’interno di uno stabile di corso Vittorio Emanuele II 7. Un operaio edile di 55 anni, Catalin Moise Robu, ha perso la vita cadendo da una piattaforma aerea a circa 10 metri d’altezza. L’uomo, di origine straniera, era residente in provincia di Bergamo, dove ha sede anche l’impresa per cui lavorava.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno cercato di rianimarlo: per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Il personale dell’Ats Val Padana e i Carabinieri del Radiomobile di Cremona sono intervenuti per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dai primi accertamenti pare che l’uomo stesse facendo un sopralluogo al tetto dell’abitazione, che necessitava di riparazioni, utilizzando un cestello mobile. Ma mentre si trovava in alto, insieme al titolare dell’impresa, si sarebbe sporto troppo, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto.

Toccherà agli investigatori e al Magistrato di turno, arrivato sul posto poco dopo, accertare eventuali responsabilità o inottemperanza delle norme di sicurezza. La salma è stata trasportata all’obitorio di Cremona, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà se disporre o meno l’autopsia.

 

