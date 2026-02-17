Bimbo di sei anni rischia di soffocare: salvato a Parma dalla dottoressa cremonese Majori

Il sollievo dopo la paura. Un bambino di sei anni è stato sottoposto nei giorni scorsi a un intervento urgente all’Ospedale dei Bambini di Parma, dopo aver inalato diversi pezzetti di arachide. Ed è stato salvato ancora una volta dalla dottoressa cremonese Maria Majori, direttore della Pneumologia ed Endoscopia toracica del nosocomio. Il piccolo è stato portato a Parma dall’ospedale di Piacenza.

Dopo aver valutato il rischio di ostruzione completa delle vie aeree, il 13 febbraio, sono state subite allertate le equipe della Terapia intensiva Pediatrica e quella della dottoressa Majori. Poi il disposto il trasferimento immediato alla Chirurgia Pediatrica dove il piccolo ha subito un intervento specialistico di broncoscopia. L’operazione, durata circa un’ora e mezza, è stata condotta dall’équipe multidisciplcinare, coordinata da Maria Majori. Il bambino ha potuto abbracciare lunedì sera i genitori.

© Riproduzione riservata