Fare Nuova-Cremona Attiva al giro di boa: sabato l'assemblea per il rilancio

Sabato prossimo 21 Febbraio si terrà l’Assemblea Straordinaria di Fare Nuova Cremona Attiva, un appuntamento che segna ufficialmentel’inizio di una nuova stagione per la forza civica. Sono espressione dell’associazione la vicesindaca Francesca Romagnoli, l’assessore Luca Zanacchi e i consiglieri comunali Riccardo Merli, Cinzia Marenzi e Paolo La Sala.

A tre anni dall’ultimo insediamento, i soci sono chiamati a rinnovare gli 11 componenti del Direttivo, il quale avrà successivamente il compito di eleggere il nuovo Presidente, carica attualmente ricoperta da Enrico Manfredini che è in scadenza, dopo due mandati consecutivi. Non si tratta di un semplice passaggio burocratico, ma di un’operazione di rinnovamento e rilancio strategico dell’attività dell’associazione.

La novità di questa tornata elettorale interna è una spinta al ricambio generazionale. Tra i candidati al nuovo Direttivo (sono 14 i soci che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi) figurano infatti quattro giovani profili, pronti a mettere competenze ed entusiasmo a disposizione del movimento e della città.

“Questa scelta – spiegano gli attivisti – risponde alla volontà precisa di Fare Nuova Cremona Attiva di non restare una forza statica, ma di rinnovarsi ed evolve. L’impegno di nuove sensibilità giovanili permetterà di affrontare con sguardi freschi temi come la comunicazione, le politiche per l’under-30 e l’attrattività universitaria di Cremona, garantendo al contempo la continuità con l’esperienza amministrativa maturata negli anni”.

Il Direttivo uscente conclude il suo mandato dopo aver accompagnato la fase finale dell’amministrazione Galimberti, sindaco che ha saputo dare voce e sostanza al progetto civico.

“Il futuro direttivo avrà il compito di stimolare l’amministrazione guidata da Andrea Virgilio. Il nostro ruolo non sarà di semplice supporto, ma di pungolo propositivo su temi che ci caratterizzano: dall’ambiente al welfare, fino alla fondamentale partecipazione civica”. dichiarano alcuni soci dell’associazione.

L’assemblea di sabato non è un punto di arrivo, ma il motore di una nuova partenza. “Con l’esperienza dei soci storici e la spinta dei nuovi candidati, Fare Nuova Cremona Attiva si candida ad essere ancora la mente critica e il cuore pulsante del civismo cremonese.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 Febbraio, alle ore 17, in Sala Zanoni dove, dopo il dibattito interno, si procederà alle votazioni riservate ai soli iscritti all’assemblea.

Da qui emergerà la squadra che avrà il compito di eleggere il futuro presidente e guidare l’associazione fino allo scadere del triennio, a Dicembre 2028″.

