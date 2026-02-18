Video Pillole
Agrifood Magazine – 18/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia e Slovacchia rafforzano l’asse agricolo
– Il vino made in Italy protagonista a Wine Paris 2026
– AgriFoodTech: investimenti in crescita del 18% in Italia
– Aumentano gli acquisti di birra, vola l’artigianale
