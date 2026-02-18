Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Video Pillole

Agrifood Magazine – 18/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia e Slovacchia rafforzano l’asse agricolo
– Il vino made in Italy protagonista a Wine Paris 2026
– AgriFoodTech: investimenti in crescita del 18% in Italia
– Aumentano gli acquisti di birra, vola l’artigianale
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...