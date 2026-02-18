Lagalla “Area Ex Chimica Arenella strategica per la città di Palermo”





PALERMO (ITALPRESS) – “La collaborazione con l’Agenzia nazionale del demanio ci ha consentito di selezionare fino a questo momento una serie di progetti destinati alla riconversione e al recupero di un’area che per la nostra città e per la rigenerazione urbana è strategica. Il vantaggio di questa procedura è che chi presenta i progetti si impegna a dare piena copertura economica. Il progetto è già assistito dalla copertura finanziaria del partenariato privato, quindi si coniuga un rapporto importante tra Agenzia nazionale del demanio, Comune di Palermo e soggetto privato che sarà considerato il più utile e conforme al modello di sviluppo della nostra città”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, in merito allo stabilimento dell’ex Chimica Arenella, a margine della presentazione della seconda fase del progetto Reinventing Cities. Più complessa, spiega il sindaco, la procedura di bonifica e di pieno ripristino dell’area, gravata da un lungo periodo di degrado e incuria:”L’amministrazione comunale ha cercato di mettere in sicurezza l’area e ripulirla almeno superficialmente dai rifiuti: questo purtroppo è uno dei tanti esempi di inciviltà che caratterizzano alcuni comportamenti a Palermo. È chiaro che il tema della bonifica è incluso all’interno dell’attività che dovrà essere svolta dal vincitore del pubblico concorso”. xd8/vbo/mca3

© Riproduzione riservata