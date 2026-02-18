Ultime News

18 Feb 2026 Il 20 febbraio presentazione del libro di Giovanni Agresti
18 Feb 2026 Vandali al San Paolo: imbrattate le opere della mostra temporanea di Damiano Conti
18 Feb 2026 "No" al referendum Giustizia. Piloni: separazione delle carriere esiste già
18 Feb 2026 Olimpiadi a Milano tra 1906 e 2026, Giuntini: "Una grande storia di potere"
18 Feb 2026 Bene la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole
Lagalla “Area Ex Chimica Arenella strategica per la città di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “La collaborazione con l’Agenzia nazionale del demanio ci ha consentito di selezionare fino a questo momento una serie di progetti destinati alla riconversione e al recupero di un’area che per la nostra città e per la rigenerazione urbana è strategica. Il vantaggio di questa procedura è che chi presenta i progetti si impegna a dare piena copertura economica. Il progetto è già assistito dalla copertura finanziaria del partenariato privato, quindi si coniuga un rapporto importante tra Agenzia nazionale del demanio, Comune di Palermo e soggetto privato che sarà considerato il più utile e conforme al modello di sviluppo della nostra città”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, in merito allo stabilimento dell’ex Chimica Arenella, a margine della presentazione della seconda fase del progetto Reinventing Cities. Più complessa, spiega il sindaco, la procedura di bonifica e di pieno ripristino dell’area, gravata da un lungo periodo di degrado e incuria:”L’amministrazione comunale ha cercato di mettere in sicurezza l’area e ripulirla almeno superficialmente dai rifiuti: questo purtroppo è uno dei tanti esempi di inciviltà che caratterizzano alcuni comportamenti a Palermo. È chiaro che il tema della bonifica è incluso all’interno dell’attività che dovrà essere svolta dal vincitore del pubblico concorso”. xd8/vbo/mca3

