18 Feb 2026 Il 20 febbraio presentazione del libro di Giovanni Agresti
18 Feb 2026 Vandali al San Paolo: imbrattate le opere della mostra temporanea di Damiano Conti
18 Feb 2026 "No" al referendum Giustizia. Piloni: separazione delle carriere esiste già
18 Feb 2026 Olimpiadi a Milano tra 1906 e 2026, Giuntini: "Una grande storia di potere"
18 Feb 2026 Bene la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole
Malagò “Sliding Centre Cortina una scommessa vinta dal Governo”

MILANO (ITALPRESS) – “Una scommessa vinta e devo dare atto oggettivamente alla politica”. Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò ha parlato del Cortina Sliding
Centre, la nuova pista da bob, slittino e skeleton. “Questo è un dato di fatto perché sapete benissimo quale era anche l’iniziale intenzione del Cio, non c’era nessun tipo di obbligatorietà. Il
governo italiano ha voluto dimostrare che l’Italia non solo poteva, ma doveva avere un impianto, che ricordo sempre, non è la pista di bob, ma è uno Sliding Centre. Avete visto cosa ha fatto lo slittino: veramente impressionante. Chi si è speso in modo particolare è stato Salvini, su questo non c’è ombra di dubbio e bisogna riconoscerlo”.

