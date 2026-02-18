Ultime News

18 Feb 2026 Pestata e molestata sessualmente per aver difeso la ballerina di un night: otto a giudizio
18 Feb 2026 FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare
18 Feb 2026 In Cattedrale la liturgia delle Ceneri apre la Quaresima
18 Feb 2026 Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto
18 Feb 2026 Violenza di genere, radici culturali e giustizia: la sfida del cambiamento
Video Pillole

Pnrr, Molari (Unibo) “Il Piano ha costretto università e imprese a fare sistema”

ROMA (ITALPRESS) – «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha rappresentato un passaggio decisivo. Le università hanno sempre collaborato con il mondo delle imprese, ma il Pnrr ci ha imposto di fare sistema, superando la frammentazione e mettendo a rete le competenze nazionali». Lo ha detto Giovanni Molari, rettore dell’Università di Bologna, intervenendo a Futura MOST, format di Urania News. Molari ha spiegato che i Centri nazionali, tra cui MOST, nascono proprio con l’obiettivo di aggregare competenze universitarie e imprenditoriali su scala nazionale. «Lavorare insieme in questi tre anni ha rafforzato la capacità progettuale sotto molti profili: non solo didattica e ricerca, ma anche terza missione, sviluppo di spin off, startup e competizioni studentesche. Un patrimonio che continuerà a produrre effetti anche nei prossimi anni».

mgg/gtr
(Fonte: Urania TV)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...