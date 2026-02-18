Ultime News

18 Feb 2026 Il 20 febbraio presentazione del libro di Giovanni Agresti
18 Feb 2026 Vandali al San Paolo: imbrattate le opere della mostra temporanea di Damiano Conti
18 Feb 2026 "No" al referendum Giustizia. Piloni: separazione delle carriere esiste già
18 Feb 2026 Olimpiadi a Milano tra 1906 e 2026, Giuntini: "Una grande storia di potere"
18 Feb 2026 Bene la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole
Trasporti & Logistica Magazine – 18/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Autotrasporto in difficoltà tra rincari e fragilità strutturali
– Con 120 miliardi di fatturato la logistica è un settore strategico per il Paese
– Stati Uniti, in calo il comparto ferroviario merci
