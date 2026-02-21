Ultime News

21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
Zangrillo “Sfida della PA è il riconoscimento del merito”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS)- Una delle grandi sfide della PA “è il merito: non posso più accettare un’organizzazione come la nostra dove praticamente il 100% dei dipendenti è eccellente. Questo evidentemente è un falso perché i nostri utenti, i cittadini e le imprese, non ci percepiscono come eccellenti: la patente di eccellenti ce la devono dare i clienti, non ce la dobbiamo autoassegnare noi”. Così Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

