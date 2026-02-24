Ultime News

24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
24 Feb 2026 Cr.Forma rilancia la formazione socio-sanitaria: sold out il corso sul piede diabetico
24 Feb 2026 “Il latte è perfezione”: a Cremona il futuro del lattiero-caseario tra salute e ambiente
Sanremo, Conti “Morgan? Non sono un giudice, non ho nessun potere”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Finché non c’è una sentenza definitiva io non sono un giudice”. Così il direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti, interviene in conferenza stampa sulle polemiche legate alla mancata presenza di Morgan e alle questioni giudiziarie che lo riguardano, ribadendo che le scelte restano artistiche. Sull’appello di La Russa pro Pucci al Festival osserva: “Ogni libero cittadino è libero di dire quello che vuole”.

