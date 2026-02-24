Sanremo, Conti “Morgan? Non sono un giudice, non ho nessun potere”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Finché non c’è una sentenza definitiva io non sono un giudice”. Così il direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti, interviene in conferenza stampa sulle polemiche legate alla mancata presenza di Morgan e alle questioni giudiziarie che lo riguardano, ribadendo che le scelte restano artistiche. Sull’appello di La Russa pro Pucci al Festival osserva: “Ogni libero cittadino è libero di dire quello che vuole”.

