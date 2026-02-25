Ultime News

25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Tg Economia – 25/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sempre più italiani in smart working ma media europea ancora lontana
– Logistica, entra nel vivo il nuovo terminal di Milano Smistamento
– Cresce il turismo nel 2026, a trainarlo è la cultura
– Mutuo per la prima casa, novità per gli under 36
