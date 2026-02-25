Video Pillole
Tg Economia – 25/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sempre più italiani in smart working ma media europea ancora lontana
– Logistica, entra nel vivo il nuovo terminal di Milano Smistamento
– Cresce il turismo nel 2026, a trainarlo è la cultura
– Mutuo per la prima casa, novità per gli under 36
sat/azn
© Riproduzione riservata