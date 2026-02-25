Ultime News

25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
25 Feb 2026 Un capolavoro di Rembrandt in arrivo alla Pinacoteca Ala Ponzone
25 Feb 2026 Cremona Unita Contro la Violenza: Parte la Campagna Mai Bandiera Bianca per le Donne
25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
Uil, Bombardieri “Con Confapi convergenza contro contratti pirata e dumping”

ROMA (ITALPRESS) – L’incontro con Confapi “è andato bene. Penso che ci sia un dato comune: che i contratti pirata e il lavoro fatto da alcune associazioni datoriali e da alcune organizzazioni sindacali in dumping , mettono in discussione la dignità del lavoro. Non riducono soltanto i salari e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma mettono in discussione la qualità del sistema di relazioni industriali in questo Paese. Sono un danno anche per le aziende”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri.

