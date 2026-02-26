Ultime News

26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
26 Feb 2026 Rassegna il Pianoforte, all'Auditorium Arvedi approda il talento di Ivo Pogorelich
26 Feb 2026 Kirill Troussov e Alexandra Troussova in concerto al Ponchielli il 28 febbraio
26 Feb 2026 Fiere Zootecniche Internazionali torna dal 26 al 28 novembre
26 Feb 2026 Minaccie continue alla ex e a sua madre dopo la fine della relazione: arrestato 34enne
Ermal Meta “La bestemmia è cancellare Gaza e Palestina”

SANREMO (ITALPRESS) – «Il silenzio è il grande tema del mondo che viviamo oggi». In sala stampa a Sanremo, Ermal Meta spiega il senso di Stella stellina e il paradosso del brano: «Se non ascolti il testo ti viene voglia di ballare, poi ti frena, poi riprendi a ballare. È lo scrolling della nostra realtà». Un flusso continuo di immagini in cui «vediamo gattini, feste, palestra, bambini che muoiono» e tutto diventa indistinguibile. Il cantautore parla di un silenzio che «ci auto-infliggiamo» e aggiunge: «Non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. La bestemmia è il fatto che vengano cancellate».
