Ermal Meta “La bestemmia è cancellare Gaza e Palestina”





SANREMO (ITALPRESS) – «Il silenzio è il grande tema del mondo che viviamo oggi». In sala stampa a Sanremo, Ermal Meta spiega il senso di Stella stellina e il paradosso del brano: «Se non ascolti il testo ti viene voglia di ballare, poi ti frena, poi riprendi a ballare. È lo scrolling della nostra realtà». Un flusso continuo di immagini in cui «vediamo gattini, feste, palestra, bambini che muoiono» e tutto diventa indistinguibile. Il cantautore parla di un silenzio che «ci auto-infliggiamo» e aggiunge: «Non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. La bestemmia è il fatto che vengano cancellate».

xg8/tvi/gtr

© Riproduzione riservata