26 Feb 2026 Servizio Civile Universale: entro l’8 aprile 2026 la presentazione delle domande
26 Feb 2026 Thorsby: “Sono positivo, abbiamo tutte le possibilità per raggiungere l’obiettivo”
26 Feb 2026 Bunker e monasteri: dal 23 al 31 maggio torna l'arte di "Cremona Contemporanea"
26 Feb 2026 Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera
26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
Falzone “Arrivo del Treno del Ricordo momento importante per città di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un momento importante non solo per la città ma anche per tutta Italia, un momento in cui noi ricordiamo quell’esodo assurdo che vide tanti italiani dover lasciare la propria casa per poter essere dispersi in tutto il territorio. Qua abbiamo anche una grossa comunità di esuli dalmati e istriani e credo che sia una parte della storia. Il fatto che la presidenza del Consiglio abbia voluto ricordare con questo treno tutta quanta l’Italia, credo che sia un’iniziativa notevolissima. È un pezzo di storia italiana che deve continuare a essere ricordata”. Lo ha detto l’assessore al Personale del Comune di Palermo Dario Falzone a margine dell’arrivo alla stazione di Palermo Centrale il “Treno del Ricordo”, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto alla sua terza edizione.
