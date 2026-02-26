Falzone “Arrivo del Treno del Ricordo momento importante per città di Palermo”





PALERMO (ITALPRESS) – “È un momento importante non solo per la città ma anche per tutta Italia, un momento in cui noi ricordiamo quell’esodo assurdo che vide tanti italiani dover lasciare la propria casa per poter essere dispersi in tutto il territorio. Qua abbiamo anche una grossa comunità di esuli dalmati e istriani e credo che sia una parte della storia. Il fatto che la presidenza del Consiglio abbia voluto ricordare con questo treno tutta quanta l’Italia, credo che sia un’iniziativa notevolissima. È un pezzo di storia italiana che deve continuare a essere ricordata”. Lo ha detto l’assessore al Personale del Comune di Palermo Dario Falzone a margine dell’arrivo alla stazione di Palermo Centrale il “Treno del Ricordo”, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto alla sua terza edizione.

