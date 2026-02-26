Ultime News

26 Feb 2026 Alla guida con tasso alcolico pari a 1,65 g/l, 33enne denunciato dai Carabinieri
26 Feb 2026 Alcol a minori, sanzionati due locali. Chiusi anche 10 negozi di parrucchieri
26 Feb 2026 Juvi, Gregorio Allinei a CR1: "Difesa e ruoli chiari, così siamo cresciuti"
26 Feb 2026 "Gioielli sotto casa": continua il viaggio alla scoperta di Rovereto: la Lessinia Trentina
26 Feb 2026 Arengario di Palazzo Comunale, via lunedì ai lavori di restauro
Video Pillole

Maxi rissa in centro a Oristano, le immagini

ORISTANO (ITALPRESS) – Diciotto giovani sono stati identificati dalla Polizia di Stato come presunti responsabili della violenta rissa avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio nel centro storico di Oristano, nei pressi della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Le indagini, coordinate dalla Procura di Oristano e dalla Procura per i Minorenni di Cagliari, sono state condotte dalla Squadra Mobile attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza. Lo scontro, iniziato poco prima di mezzanotte per futili motivi, sarebbe degenerato anche a causa dell’abuso di alcol e droghe. Dopo un primo intervento delle Volanti, con il supporto di Carabinieri e Guardia di Finanza, i gruppi si sono nuovamente affrontati utilizzando bottiglie, spray al peperoncino e cinture. Cinque giovani hanno persino recuperato spranghe e assi di legno da un cantiere. L’arrivo degli agenti ha evitato conseguenze più gravi. Tutti sono stati denunciati; per sette non residenti è stato avviato il Foglio di Via con divieto di ritorno per un anno.

