Ultime News

26 Feb 2026 Servizio Civile Universale: entro l’8 aprile 2026 la presentazione delle domande
26 Feb 2026 Thorsby: “Sono positivo, abbiamo tutte le possibilità per raggiungere l’obiettivo”
26 Feb 2026 Bunker e monasteri: dal 23 al 31 maggio torna l'arte di "Cremona Contemporanea"
26 Feb 2026 Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera
26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
Video Pillole

Poste, Del Fante “Il 2025 da record in ambito finanziario”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato l’anno record dei pacchi, e quindi la nostra trasformazione dalla posta ai pacchi è in continua accelerazione, continuiamo a guadagnare clienti, quote di mercato e a dare un grande servizio ai nostri clienti. Abbiamo consuntivato un anno record in ambito finanziario, abbiamo comunicato al mercato che la nostra attività finanziaria avrà una riorganizzazione”. Così Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, commentando i dati relativi all’esercizio 2025.

(Fonte video: Poste Italiane)

