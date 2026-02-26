Poste, Del Fante “Il 2025 da record in ambito finanziario”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato l’anno record dei pacchi, e quindi la nostra trasformazione dalla posta ai pacchi è in continua accelerazione, continuiamo a guadagnare clienti, quote di mercato e a dare un grande servizio ai nostri clienti. Abbiamo consuntivato un anno record in ambito finanziario, abbiamo comunicato al mercato che la nostra attività finanziaria avrà una riorganizzazione”. Così Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, commentando i dati relativi all’esercizio 2025.

ads/mca1

(Fonte video: Poste Italiane)