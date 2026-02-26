Renault Symbioz Full Hybrid: spazio, tecnologia e sicurezza in 4,41 metri

ROMA (ITALPRESS) – La Renault Symbioz interpreta il segmento C con un equilibrio riuscito tra dimensioni compatte e grande sfruttabilità degli spazi. Lunga 4,41 metri, offre un’abitabilità reale per cinque adulti e un bagagliaio modulabile grazie alla panchetta posteriore scorrevole di 16 cm: la capacità varia da 492 a 624 litri, fino a 1.582 litri abbattendo i sedili. Il pianale piatto e il portellone motorizzato hands-free rendono ancora più semplice la gestione quotidiana, sia per la famiglia sia per l’uso professionale.

Cuore tecnologico dell’abitacolo è il sistema OpenR Link con Google integrato. Il touchscreen verticale da 10,4” e il driver display da 10,3” garantiscono un’interfaccia intuitiva e connessa: navigazione in tempo reale con Google Maps, comandi vocali naturali tramite Google Assistant e accesso a numerose applicazioni attraverso Google Play. Un ecosistema digitale evoluto che semplifica la vita a bordo. Tra le dotazioni spicca il tetto panoramico opacizzante Solarbay, che permette di regolare la luminosità dell’abitacolo migliorando comfort termico e visivo. Sul fronte sicurezza, Symbioz integra 29 sistemi ADAS, inclusa la guida assistita di livello 2, per offrire protezione e serenità in ogni situazione. La motorizzazione E-Tech Full Hybrid 1.8 da 160 CV completa il quadro: efficiente, silenziosa, capace di viaggiare spesso in elettrico in città senza necessità di ricarica esterna, con consumi contenuti e fino a 1.000 km di autonomia. Il listino prezzi per la versione d’accesso Evolution parte dai 28.350 euro della mild hybrid 140 cavalli ai 32.550 della full hybrid 160 cavalli. Mentre la Techno è offerta a 29.860 con il mild hybrid 140 cavalli per arrivare ai 34.050 della full hybrid. Per la Esprit Alpine e la Iconic, equipaggiate solo con il motore full hybrid costano rispettivamente di 35.550 e 37.050 euro.

tvi/gtr