27 Feb 2026 Sanità, l'anagrafe regionale si aggiorna: nel weekend sospesi alcuni servizi
27 Feb 2026 Trasloco Aprica dal centro alla periferia, Alquati: per quali ragioni?
27 Feb 2026 Verso il referendum costituzionale: confronto pubblico sulle ragioni del “sì” e del “no”
27 Feb 2026 Anche a Cremona la cerimonia celebrativa della fondazione dei Vigili del fuoco
27 Feb 2026 Sanremo, serata duetti: il ballerino che accompagna Patty Pravo si esibirà domenica al Ponchielli
Sanità, l'anagrafe regionale si aggiorna: nel weekend sospesi alcuni servizi

di Andrea Colla

Tra questi, la scelta e revoca del medico, iscrizioni al SSR ed esenzioni. Gli sportelli dell'ASST di Cremona resteranno invece aperti per informazioni

Dalle ore 19.00 di venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 13.00 di lunedì 2 marzo 2026, i servizi dell’Anagrafe Regionale Assistiti e Medici (NAR) saranno temporaneamente sospesi in tutta la Regione Lombardia.

La sospensione è necessaria per l’aggiornamento al nuovo sistema nazionale dell’Anagrafe degli Assistiti, che permetterà di collegare tra loro tutte le anagrafi sanitarie regionali. Grazie a questa integrazione, i cittadini potranno beneficiare di una gestione più efficiente delle informazioni sanitarie, semplificando accessi e procedure.
Per ridurre al minimo i disagi, l’aggiornamento è programmato durante il fine settimana.

Lunedì 2 marzo, gli operatori degli sportelliScelta e Revoca” saranno a disposizione nei consueti orari, dalle 8.30 alle 16.30, per fornire informazioni e supporto.
Non sarà però possibile effettuare operazioni in tempo reale e trattenere pratiche cartacee per elaborazioni successive.
Rimarranno invece attivi il servizio di identificazione del cittadino (NICCE) e le attività di accettazione ospedaliera e accoglienza pazienti.

Servizi temporaneamente non disponibili:

  • Iscrizione o rinnovo al Servizio Sanitario Regionale
  • Scelta e revoca del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta
  • Gestione e rilascio delle esenzioni
  • Gestione dell’atto di nascita e iscrizione dei neonati al SSR
  • Servizi relativi all’Anagrafe Medici
  • Servizi del Fascicolo Sanitario Elettronico collegati a scelta del medico e esenzioni

La ripresa completa delle attività è prevista dalle ore 13.00 di lunedì 2 marzo.

CENTRALIZZAZIONE DEI DATI SANITARI: I VANTAGGI PER I CITTADINI

Il passaggio dalle Anagrafi Regionali Assistiti (ARA) all’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) rappresenta un’integrazione strutturale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), volta a creare un unico archivio digitale a livello nazionale.

Il nuovo sistema nazionale dell’Anagrafe degli Assistiti offre numerosi benefici per tutti i cittadini:

  • Accesso semplificato ai servizi digitali, incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
  • Uniformità su tutto il territorio nazionale, con dati sanitari accessibili coerentemente in tutte le regioni;
  • Informazioni più affidabili e aggiornate, riducendo errori e disallineamenti burocratici;
  • Maggiore efficienza nei servizi sanitari, facilitando prenotazioni CUP e gestione delle prescrizioni;
  • Continuità dell’assistenza, con dati disponibili rapidamente anche in situazioni di emergenza.

Questo aggiornamento migliora la qualità, l’efficienza e la sicurezza dei servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale.

Per informazioni, visitare il sito o scrivere una mail a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it; per l’ospedale di Casalmaggiore, visitare il sito.

