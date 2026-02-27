Sanità, l'anagrafe regionale si aggiorna: nel weekend sospesi alcuni servizi

Dalle ore 19.00 di venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 13.00 di lunedì 2 marzo 2026, i servizi dell’Anagrafe Regionale Assistiti e Medici (NAR) saranno temporaneamente sospesi in tutta la Regione Lombardia.

La sospensione è necessaria per l’aggiornamento al nuovo sistema nazionale dell’Anagrafe degli Assistiti, che permetterà di collegare tra loro tutte le anagrafi sanitarie regionali. Grazie a questa integrazione, i cittadini potranno beneficiare di una gestione più efficiente delle informazioni sanitarie, semplificando accessi e procedure.

Per ridurre al minimo i disagi, l’aggiornamento è programmato durante il fine settimana.

Lunedì 2 marzo, gli operatori degli sportelli “Scelta e Revoca” saranno a disposizione nei consueti orari, dalle 8.30 alle 16.30, per fornire informazioni e supporto.

Non sarà però possibile effettuare operazioni in tempo reale e trattenere pratiche cartacee per elaborazioni successive.

Rimarranno invece attivi il servizio di identificazione del cittadino (NICCE) e le attività di accettazione ospedaliera e accoglienza pazienti.

Servizi temporaneamente non disponibili:

Iscrizione o rinnovo al Servizio Sanitario Regionale

o al Scelta e revoca del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta

del o del di Libera Scelta Gestione e rilascio delle esenzioni

Gestione dell’atto di nascita e iscrizione dei neonati al SSR

e iscrizione dei neonati al SSR Servizi relativi all’Anagrafe Medici

Servizi del Fascicolo Sanitario Elettronico collegati a scelta del medico e esenzioni

La ripresa completa delle attività è prevista dalle ore 13.00 di lunedì 2 marzo.

CENTRALIZZAZIONE DEI DATI SANITARI: I VANTAGGI PER I CITTADINI

Il passaggio dalle Anagrafi Regionali Assistiti (ARA) all’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) rappresenta un’integrazione strutturale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), volta a creare un unico archivio digitale a livello nazionale.

Il nuovo sistema nazionale dell’Anagrafe degli Assistiti offre numerosi benefici per tutti i cittadini:

Accesso semplificato ai servizi digitali, incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

ai servizi digitali, incluso il (FSE); Uniformità su tutto il territorio nazionale, con dati sanitari accessibili coerentemente in tutte le regioni;

su tutto il territorio nazionale, con accessibili coerentemente in tutte le regioni; Informazioni più affidabili e aggiornate, riducendo errori e disallineamenti burocratici ;

e aggiornate, riducendo errori e ; Maggiore efficienza nei servizi sanitari , facilitando prenotazioni CUP e gestione delle prescrizioni;

, facilitando prenotazioni CUP e gestione delle prescrizioni; Continuità dell’assistenza, con dati disponibili rapidamente anche in situazioni di emergenza.

Questo aggiornamento migliora la qualità, l’efficienza e la sicurezza dei servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale.

Per informazioni, visitare il sito o scrivere una mail a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it; per l’ospedale di Casalmaggiore, visitare il sito.

