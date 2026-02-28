Ultime News

28 Feb 2026 Cade da una scala e sbatte contro una lamiera: ferito operaio 24enne
28 Feb 2026 Deve scontare tre anni e tre mesi di carcere: 36enne arrestato dai carabinieri
28 Feb 2026 Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan
28 Feb 2026 Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello
28 Feb 2026 Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven
Aggredirono uno youtuber e guardie giurate alla metro di Roma, 4 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni un noto youtuber e aggredendo due guardie particolari giurate intervenute per fermarli. La Polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull’episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma. Il provvedimento, che accoglie le accuse raccolte dai PM della Procura della Repubblica capitolina – Dipartimento criminalità diffusa e grave, scaturisce dall’attività investigativa avviata dopo i fatti avvenuti lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana Linea A “Ottaviano”.

(Fonte video: Polizia di Stato)

