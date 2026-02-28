Ultime News

Sanremo, De Piscopo “‘Andamento lento’ nasce in un taxi”

SANREMO (ITALPRESS) – “Eravamo in ritardo con il testo. A Roma ero bloccato nel traffico e il tassista mi disse: “A Roma è tutto un andamento lento”. Lì è nata l’idea”. Idea che è diventata un brano in men che non si dica. “Chiesi al tassista di portarmi subito a Napoli senza prendere l’autostrada. Ho scritto il pezzo durante il viaggio e all’arrivo l’ho fatto ascoltare a mia madre. Mi disse che mi avrebbe dato soddisfazioni”. Tullio De Piscopo ripercorre così in conferenza stampa la nascita di “Andamento lento”, cantata nella serata delle cover del Festival di Sanremo con LDA e AKA7EVEN di cui era ospite.

