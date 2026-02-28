Ultime News

28 Feb 2026 Polo dell'infanzia a Soncino, lavori al capolinea: entro primavera fine del cantiere
28 Feb 2026 La ricerca scientifica incontra le esigenze delle aziende del lattiero-caseario
28 Feb 2026 Referendum Giustizia, il senatore Alfredo Bazoli a Cremona: “Riforma da respingere”
28 Feb 2026 Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità
28 Feb 2026 Carta d'identità elettronica: open day in Comune il 4 marzo
Video Pillole

Sanremo, Pausini “‘Heal the World’ per messaggio di pace, mia figlia orgogliosa”

SANREMO (ITALPRESS) – “Mi cago sotto, è molto più semplice dirlo così”. Laura Pausini racconta l’emozione prima di salire sul palco e difende la scelta di portare Heal the World con un messaggio di pace, ispirato al cammino dei monaci tibetani. “A volte serve un messaggio corto e semplice”. spiega, ricordando le parole della figlia: “Sono orgogliosa che hai parlato della pace”.

