Sanremo, Pausini “‘Heal the World’ per messaggio di pace, mia figlia orgogliosa”

SANREMO (ITALPRESS) – “Mi cago sotto, è molto più semplice dirlo così”. Laura Pausini racconta l’emozione prima di salire sul palco e difende la scelta di portare Heal the World con un messaggio di pace, ispirato al cammino dei monaci tibetani. “A volte serve un messaggio corto e semplice”. spiega, ricordando le parole della figlia: “Sono orgogliosa che hai parlato della pace”.

