Ultime News

28 Feb 2026 Da Livigno a Cremona, il rientro dei sanitari cremonesi in servizio alle Olimpiadi
28 Feb 2026 I pronostici dei cremonesi in vista della partita contro il Milan
28 Feb 2026 Doppio furto al centro commerciale, fermati e denunciati due ladri
28 Feb 2026 Gli artisti Kirill Troussov e Alexandra Troussova a Cremona fra masterclass e concerto
28 Feb 2026 Mario Brunello e l’Accademia Stauffer: un viaggio tra Bach e Weinberg al Museo del Violino
Video Pillole

Tram deragliato a Milano, le immagini dopo la rimozione del mezzo

MILANO (ITALPRESS) – La circolazione all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via lazzaretto, dove ieri pomeriggio è deragliato il tram 9, è tornata alla normalità in tutte le direzioni. I lavori di sgombero dei binari si sono conclusi attorno alle quattro di questa notte. È invece ancora transennato il negozio all’angolo tra le due vie dove si è scontrato il tram, sotto presidio della polizia locale.

xh7/col3/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...