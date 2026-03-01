Ultime News

1 Mar 2026 Gita a Busseto per gli utenti del Centro Diurno salute mentale dell'Asst
1 Mar 2026 Urtato da un capriolo nel bosco, muore 64enne di Rivolta d'Adda
1 Mar 2026 Cremonese ad alto livello per 90 minuti, ma il Milan passa nel finale: 0-2
1 Mar 2026 Missili su Dubai, il cremonese Carlo Dadati: "Notte insonne, ma la città è tranquilla"
1 Mar 2026 La rivelazione di Sanremo 2026 è Sayf: eccolo l’estate scorsa a Cremona
Video Pillole

Sanremo, il saluto di Carlo Conti “Grazie per questi 5 anni”

SANREMO (ITALPRESS) – “Vado via con la medaglia d’oro e la medaglia di bronzo”. Carlo Conti saluta il Festival dopo cinque edizioni ricordando le due medaglie degli ascolti, parlando di “percorso divertente ed entusiasmante” e di una scelta maturata “due mesi fa” con il no definitivo all’azienda. “Ho chiesto io di fare il passaggio di consegne in video (a Stefano De Martino, ndr)”, spiega, definendolo “un segno di coesione e rispetto”.

