Sanremo, Serena Brancale “Una vittoria aver esternato un’emozione così forte”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Io ho vinto martedì quando ho cantato la prima volta qui con me, quindi è una grandissima vittoria per me aver esternato un’emozione così forte e averla cantata per tutti quanti. Grazie mille, grazie per questo Sanremo e grazie per questo premio”. Lo ha detto Serena Brancale nella conferenza stampa di chiusura del Festival di Sanremo in merito alla vittoria del Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”.

